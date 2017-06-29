Столлери: я смогу многому научиться у Озолиньша в рижском «Динамо»

Защитник Карл Столлери, подписавший контракт с рижским «Динамо», поделился ожиданиями от работы с главным тренером команды Сандисом Озольньшем.



«Конечно, я слышал о Сандисе Озолиньше. Я даже играл за те же команды НХЛ, что и он: «Сан-Хосе», «Колорадо». Он был очень хорошим игроком, я очень рад, что буду работать и набираться опыта под его руководством, тем более что я тоже защитник. Он сможет многому меня научить в этом году, я с нетерпением этого жду.



Я помню, как смотрел за ним в НХЛ, мне очень нравился его стиль игры. Я, конечно, не смогу его переплюнуть, это трудно сделать. Надеюсь просто показывать свой хоккей, тогда всё должно быть хорошо», — сказал Столлери в эфире клубного телевидения.

Защитник Столлери с опытом игры в НХЛ перешёл в рижское «Динамо»