«Оттава» планирует сохранить защитника Диона Фанёфа

«Оттава Сенаторз» не планирует обменивать защитника Диона Фанёфа, сообщает TSN. Ранее генеральный менеджер клуба Пьер Дорион заявил, что ему поступают предложения из других клубов и он изучит все варианты.



На счету 32-летнего Фанёфа 30 (9+21) очков в 81 матче регулярного чемпионата и 5 (1+4) очков в 19 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Всего в лиге Фанёф провёл 902 матча и набрал в них 462 (130+332) очка. В контракте защитника есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он предоставил клубу список из 12 команд, куда согласен перейти в случае обмена.

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