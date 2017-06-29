Заседание по присвоению игрокам «Динамо» статуса НСА состоится 4 июля

Заседание дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги по присвоению ряду игроков АНО ОХК «Динамо» (Москва) статуса «Неограниченно свободный агент» состоится 4 июля, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.



«В дисциплинарный комитет КХЛ поступил ряд заявлений от хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва) о присвоении им статуса «Неограниченно свободный агент». Заседания по данным делам назначено на вторник, 04 июля 2017 года», — говорится в сообщении лиги.



«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».