Произошли изменения в церемонии прощания с арбитром Михаилом Бутурлиным, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Она будет проходить в воскресенье, 2 июля, на ледовой «Арене Мытищи» с 12:00.



Похороны пройдут на Волковском кладбище. Все, кто захочет проститься с Михаилом Бутурлиным, смогут сделать это на «Арене Мытищи». Отпевание начнётся в 13:00 в храме Воскресения Христова на территории Волковского кладбища.



В качестве главного судьи Бутурлин обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в плей-офф. Обслуживал два матча серии последнего финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».

В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин