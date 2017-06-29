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Брызгалов: не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная мне структура

29 июня 2017, четверг. 19:46. Хоккей

Известный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением об тренерских установках, которые ему доводилось слышать.

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«Я говорил, что не понимаю, когда тренер толком не даёт установку а говорит, что всех порвём? Так в принципе работают практически все наши отечественные тренеры. Никакого разбора нет. А в Северной Америке у всех тренеров, с которыми я работал, был разбор до мельчайших подробностей. Они всё раскладывают тебе по полочкам. То есть, ты никогда не выходишь неподготовленным на игру.

В нашем хоккее есть проблема установок? Давайте не будем говорить о нашем хоккее, бессмысленно о нём говорить и впустую сотрясать воздух. Я не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная для меня структура", — приводит слова Брызгалова Спорт Бизнес Online.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Илья Брызгалов
Новости. Хоккей
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