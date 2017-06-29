Брызгалов: не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная мне структура

Известный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением об тренерских установках, которые ему доводилось слышать.
«Я говорил, что не понимаю, когда тренер толком не даёт установку а говорит, что всех порвём? Так в принципе работают практически все наши отечественные тренеры. Никакого разбора нет. А в Северной Америке у всех тренеров, с которыми я работал, был разбор до мельчайших подробностей. Они всё раскладывают тебе по полочкам. То есть, ты никогда не выходишь неподготовленным на игру.
В нашем хоккее есть проблема установок? Давайте не будем говорить о нашем хоккее, бессмысленно о нём говорить и впустую сотрясать воздух. Я не хочу обсуждать российский хоккей, это непонятная для меня структура", — приводит слова Брызгалова Спорт Бизнес Online.