Зелепукин: Вишневский хочет доказать в «Северстали», что может играть в КХЛ

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Северсталь» Валерий Зелепукин рассказал, что череповецкая команда подписала просмотровый контракт с защитником Виталием Вишневским.



37-летний хоккеист не играл на профессиональном уровне с 2015 года. В составе сборной России игрок выигрывал ЧМ-2009.



«Вишневский хотел приехать ещё год назад, когда я работал в „Кузне“, но что-то не срослось. Сейчас он сказал, что готов к сборам и хочет доказать, что способен играть в этой лиге», — передаёт слова Зелепукина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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