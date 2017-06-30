Мэйсон отказался перейти в «Ванкувер», у «Кэнакс» в приоритете Нильссон

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» продолжает поиски нового голкипера. Клуб связался с агентом вратаря «Филадельфии Флайерз» Стива Мэйсона, но получил отказ. «Ванкувер» также контактировал с агентом голкипера «Нью-Джерси Дэвилз» Кита Кинкейда, но «дьяволы» подписали с ним новый контракт.

«Нью-Джерси» переподписал вратаря Кинкейда

Приоритетным вариантом является кандидатура Андерса Нильссона из «Баффало Сэйбрз». В прошедшем сезоне 27-летний голкипер провёл 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропустив в среднем 2,67 шайбы за матч и отразив 92,3 процента бросков.