Инсайдер: если Марло подпишет новый контракт с «Шаркс», Торнтон поступит так же

Инсайдер Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтона, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Лос-Анджелес» проявляет интерес к нападающему Джо Торнтону

«Было бы легче назвать клубы, которые не контактировали с Торнтоном, чем перечислить те, которые это делали. Я полагаю, что вероятность продления контракта с «Сан-Хосе» выше, чем шансы на переход Торнтона в другой клуб. Но он получает весьма заманчивые предложения. Решение в отношении Марло повлияет на то, как поведёт себя Торнтон. Думаю, если Патрик подпишет новый контракт с «Сан-Хосе», Джо поступит так же.



«Нэшвилл» также выражал заинтересованность в Торнтоне. Генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл звонил по этому поводу. С уходом Джеймса Нила у «Нэшвилла» образовалось пустое место впереди. Поэтому они предпринимали попытки в отношении Дюшейна, звонили окружению Торнтона… «Хищники» хотят остаться в победном режиме», – написал журналист.