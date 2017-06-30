СКА обменял Дмитрия Юдина в «Спартак» на денежную компенсацию

«Спартак» и СКА произвели обмен, по итогам которого состав красно-белых пополнил 21-летний защитник Дмитрий Юдин. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе хоккеиста. Контракт с защитником рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер. Клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию.

Дмитрий Юдин является воспитанником нижнетагильского хоккея, в системе СКА он оказался в сезоне 2012-2013 годов. С тех пор защитник выступал в клубах МХЛ и ВХЛ, а в сезоне-2014/15 провёл первый полноценный сезон в КХЛ, став вместе с командой обладателем Кубка Гагарина. В этом же сезоне он выиграл серебряную медаль молодёжного чемпионата мира. В минувшем сезоне защитник провёл за СКА 16 матчей, очков не набрал. Также на его счету 5 (1+4) очков в пяти матчах в ВХЛ за «СКА-Нева».



Юдин пройдёт медосмотр в «Спартаке» и в понедельник отправится со своей новой командой на сбор в Чехию.