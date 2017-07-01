Вратарь «Филадельфии» Мэйсон согласовал контракт с «Виннипегом»

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Стив Мэйсон согласовал условия контракта с «Виннипег Джетс», утверждает Winnipeg Free Press.

Детали соглашения не сообщаются. Официально о сделке должно быть объявлено сегодня, 1 июля.

Мэйсон выступает за «Филадельфию» с 2013 года, когда он был обменян из «Коламбус Блю Джекетс». В минувшем сезоне 29-летний вратарь провёл 58 матчей в НХЛ за «Флайерз», пропуская в среднем за игру 2,66 шайбы.

В общей сложности за карьеру в НХЛ Мэйсон провёл 463 матча, пропуская в среднем за игру 2,63 шайбы.