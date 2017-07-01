Коваленко: не ждём массового выхода на рынок НСА из «Динамо», там есть костяк

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился новыми подробностями о сложной финансовой ситуации в московском «Динамо».



«Лига приняла решение провести в ближайший вторник заседание Дисциплинарного комитета, на котором, надеемся, будут удовлетворены заявления ряда хоккеистов „Динамо“ об их признании неограниченно свободными агентами (НСА). Это позволит игрокам в максимально сжатые сроки найти себе новую работу, не потерять профессиональный статус. Во-вторых, с таким алгоритмом решения проблемы согласились в руководстве ООО „Динамо“. Видим в этом профессиональный подход, который позволяет наименее болезненно переформатировать популярный клуб. Это вселяет оптимизм.

Сколько игроков 4 июля будут претендовать на статус НСА? В ООО «Динамо» уже есть понимание того, кто из игроков составит костяк бело-голубой команды. Поэтому массового выхода на рынок неограниченно свободных агентов мы не ждём», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.