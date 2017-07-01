Бабаев: у Галиева два предложения из НХЛ, но в приоритете возвращение в Россию

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Станислава Галиева, рассказал о планах своего клиента. У Галиева закончился контракт с «Вашингтоном», а Марк Гандлер сообщил, что игрок планирует вернуться в Россию.



«Ваш звонок застал нас на Новой Риге, где Станислав активно готовится к сезону вместе с другими ребятами. Для начала хочу сказать, что Марк Гандлер больше не является агентом Галиева. В России его интересы представляю я, сменился у него агент и в Северной Америке. Что касается его будущего, то велика вероятность, что Станислав вернётся в Россию. Это прежде всего связано с его желанием сыграть на Олимпиаде. Кроме того, в системе «Вашингтона» ему не давали развиваться. Он игрок для первого-второго звена, но такую роль ему представляли только в АХЛ. Уверен, что он ещё не реализовал свой потенциал. На данный момент у Галиева два предложения из НХЛ, но наш приоритет — возвращение в Россию. У нас есть несколько вариантов, сейчас разрешаем ситуацию с правами», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.