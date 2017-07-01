Галиев: возвращаюсь в Россию, потому что хочу сыграть на Олимпиаде

Нападающий Станислав Галиев, у которого истёк контракт с «Вашингтоном», прокомментировал информацию о своём возвращении в Россию.



«Решение вернуться в Россию я принял прежде всего из-за желания пробиться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Кроме того, понял, что спустя пять лет в системе «Вашингтона» пришло время что-то менять. Сложно развиваться, играя в четвёртом звене или в АХЛ. Позапрошлый сезон для меня не заладился, я провёл слишком мало игр. Прошлый тоже начался с травм, но когда я восстановился и набрал форму, начал показывать свою игру, прибавил. Теперь я хочу выйти на новый уровень.



Пока сложно говорить, в каком клубе КХЛ я продолжу свою карьеру. Есть интересные варианты. Конечно важно, чтобы этот клуб боролся за Кубок Гагарина, но прежде всего, он должен быть заинтересован во мне. Я долго не играл в России, но правила и требования везде примерно одинаковые, так что не думаю, что возникнут проблемы с адаптацией. Мои козыри — скорость и бросок, постараюсь использовать их на сто процентов», — сказал Галиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Против течения. Орлов, Калинин, Любимов и Галиев могут вернуться в КХЛ В то время, пока Вадим Шипачёв переходит в «Вегас», а Илья Ковальчук рассматривает варианты в НХЛ, энхаэловцы возвращаются в Россию.