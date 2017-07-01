В «Куньлунь» перешли два хоккеиста китайского происхождения из Северной Америки

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с вратарём Дереком Даном и нападающим Люком Локхартом, информирует Daily Hive. Оба хоккеиста перешли из команды Университета Колумбии, как сообщается, у обоих китайские корни, хотя они родились и выросли в Канаде.



23-летний Дан в прошедшем сезоне сыграл 16 матчей, при коэффициенте надёжности 2,87 и проценте отражённых бросков 91 %.



24-летний Локхарт принял участие в 28 встречах, записав на свой счёт 18 (9+9) результативных баллов при 12 минутах штрафного времени.

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