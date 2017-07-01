«Торонто» подписал новые контракты с вратарями Спарксом и Макиленни

Клуб «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с голкиперами Гаретом Спарксом и Кёртисом Макиленни, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Кевин Макгрэн. Оба игрока заключили соглашение на два сезона, Макиленни будет получать в среднем $ 850 тыс. в год, Спаркс — $ 675 тыс.



Макиленни в прошедшем регулярном чемпионате лиги принял участие в 14 матчах, одержав шесть побед при коэффициенте надёжности 2,85 и проценте отражённых бросков — 91,4%.



Спаркс не играл в НХЛ в прошедшем сезоне.

Открытие рынка свободных агентов НХЛ. Live! Клубы НХЛ получат право подписывать контракты со свободными агентами. Кто возьмёт Александра Радулова, Андрея Маркова и других?