Р. Ротенберг: в СКА Калинин сможет перезапустить карьеру и попасть на ОИ

Вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал переход в состав клуба нападающего Сергея Калинина.



«Калинин, как и Гавриков, готов не на словах, а на деле доказывать готовность и большое желание играть за сборную своей страны. Решая задачи по комплектованию состава, СКА при этом продолжает последовательную политику сохранения хоккеистов для сборной России. Играя в КХЛ, Сергей Калинин был игроком национальной команды, выигрывал чемпионат мира, был капитаном в своём клубе. После переезда в НХЛ карьера игрока застопорилась, и сборная могла потерять качественного хоккеиста, находящегося в самом расцвете сил. После перехода в «Торонто» Сергей Калинин не провёл в НХЛ ни одного матча. Хоккеист, чья карьера в КХЛ шла по нарастающей, очевидно, не сумел быстро проявить себя за океаном, и для его собственного будущего также гораздо полезнее вернуться в нашу лигу, а не продолжать тратить годы на игры в низших северо-американских лигах.



Сергей Калинин хорошо знаком и с тренерским штабом СКА, и с достаточно большим количеством хоккеистов, поэтому у него не должно возникнуть проблем с адаптацией. Благодаря переходу в СКА Калинин получит возможность перезапустить карьеру и в перспективе побороться за попадание на Олимпийские игры. Таким образом, наша лига получит ещё одного яркого хоккеиста, который будет радовать отечественных болельщиков», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.