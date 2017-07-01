Защитник Тревор Дейли подписал контракт с «Детройтом» на три года и $ 9,53 млн

«Детройт Ред Уингз» заключил контракт с защитником Тревором Дейли, сообщает североамериканский журналист Хелен Сент-Джеймс. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 3,178 млн.



Ранее 33-летний игрок выступал за «Питтсбург Пингвинз», завоевав с командой два Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне он принял участие в 56 играх регулярного чемпионата, набрав 19 (5+14) очков при показателе полезности «+7», а также сыграл 21 матч в плей-офф, отметившись 5 (1+4) результативными баллами при показателе полезности «+7».

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