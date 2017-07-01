Защитник Фаулер продлил контракт с «Дакс» на 8 лет с зарплатой $ 6,5 млн в год

«Анахайм Дакс» продлил контракт с защитником Кэмом Фаулером, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Новое соглашение рассчитано на восемь лет с зарплатой $ 6,5 млн в год. У Фаулера остаётся год по предыдущему контракту с зарплатой $ 4 млн.

25-летний Фаулер выступает за калифорнийскую команду семь лет, он был задрафтован «Анахаймом» в 2010 году под общим 12-м номером. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата набрал 39 (11+28) баллов за результативность при показателе полезности "+7". В 13 играх плей-офф набрал 9 (2+7) очков, показатель полезности "-6".