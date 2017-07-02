«Нэшвилл» подписал форварда Хартнелла, вратарей О'Коннора и Линдбека

«Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании контрактов с нападающим Скоттом Хартнеллом, вратарями Мэттью О'Коннором и Андерсом Линдбеком.



35-летний Хартнелл в прошедшем сезоне играл в «Коламбус Блю Джекетс», но клуб решил выкупить его контракт. Он провёл 78 матчей, сумев записать на свой счёт 37 (13+24) результативных баллов при показателе полезности "+14". Он заключил контракт на один год с зарплатой $ 1 млн.



25-летний О'Коннор в прошедшем сезоне выступал в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы Сенаторз», одержав 14 побед в 33 матчах с процентом отражённых бросков 89,5 и коэффициентом надёжности 3,23. Его однолетнее соглашение носит двусторонний характер с зарплатой $ 650 тысяч на уровне НХЛ и $ 75 тысяч на уровне АХЛ.



29-летний Линдбек уже выступал за «Предаторз» с 2010 по 2012 год и провёл за команду 38 матчей. В прошедшем сезоне он играл в АХЛ и Шведской лиге. Его двусторонний контракт рассчитан на один год с зарплатой $ 650 тысяч на уровне НХЛ и $ 100 тысяч на уровне АХЛ.

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