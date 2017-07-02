«Вегас» планирует обменять Алексея Емелина в «Нэшвилл»

«Вегас Голден Найтс» планирует обменять защитника Алексея Емелина в «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

31-летний Емелин перешёл в «Вегас» из «Монреаль Канадиенс» на драфте расширения. Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности "-18". В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности "+1". У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.