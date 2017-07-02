«Тампа» подписала экс-вратаря «Донбасса» Лейтона, защитников Макбэйна и Боди

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала контракты с тремя игроками. Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.



Вратарь Майкл Лейтон, защитники Джейми Макбэйн и Мэт Боди подписали с клубом двусторонние контракты с зарплатой на уровне НХЛ 650 тыс. долларов. Все соглашения рассчитаны на год.

Лейтон в минувшем сезоне сыграл четыре матча в НХЛ за «Каролина Харрикейнз» и одержал первую победу с 2010 года. Хоккеист известен по выступлениям в КХЛ за «Донбасс». С «Филадельфия Флайерз» в сезоне-2009/10 голкипер дошёл до финала плей-офф НХЛ, где уступил «Чикаго Блэкхоукс». Макбэйн провёл три матча за «Аризона-Койотс».