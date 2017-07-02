1 июля в 19.00 мск в Северной Америке открылся рынок свободных агентов НХЛ. В первые часы было оформлено множество сделок, в том числе с участие российских игроков. Предлагаем вам поучаствовать в опросе: «Какой переход в первый день открытия рынка СА НХЛ считаете самым громким?»



— Евгений Дадонов — во «Флорида Пантерз» на три года и $ 12 млн

— Дмитрий Куликов — в «Виннипег Джетс» на три года и $ 13 млн

— Никлас Сведберг — в «Миннесота Уайлд» на один год и $ 700 тысяч

— Кевин Шаттенкирк — в «Нью-Йорк Рейнджерс» на четыре года и $ 26,6 млн

— Алексей Емелин — обменян в «Нэшвилл Предаторз», 1 год и $ 4,1 млн.

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