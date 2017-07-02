Вратарь Касутин перейдёт в новокузнецкий «Металлург»

Новокузнецкий «Металлург» пополнит состав 30-летним голкипером Иваном Касутиным. Об этом клуб информирует в своём официальном «твиттере».

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Касутин начинал сезон-2016/17 в «Торпедо», но в конце ноября нижегородский клуб расторг с ним контракт. За «Нефтехимик» голкипер провёл всего одну встречу, выйдя на лёд в декабре в матче с питерским СКА. Также хоккеист выступал на уровне КХЛ за, «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Витязь», СКА и «Ладу».

«Кузню» исключили из числа участников КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ. За девять сезонов в КХЛ новокузнецкая команда ни разу не попала в плей-офф.