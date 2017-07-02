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Лоутон: Ковальчук хочет контракт на три года и получать не меньше $ 6,5 млн

2 июля 2017, воскресенье. 21:41. Хоккей

Североамериканский журналист Брайан Лоутон рассказал, какие условия пытается для себя выбить российский нападающий Илья Ковальчук в Национальной хоккейной лиге.

«Слышал уже из нескольких клубов, что Илья Ковальчук установил минимальные требования к контракту в три года и 6,5 млн за сезон — тогда он будет рассматривать возможность возвращения в лигу», — написал журналист в своём «твиттере».

Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.

NBC: Ковальчук ведёт переговоры с «Коламбусом», «Рейнджерс» и «Торонто»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Илья Ковальчук НХЛ
Новости. Хоккей
2 июля 2017, воскресенье
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