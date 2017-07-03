«Калгари» подписал контракт с форвардом Гездиком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» подписал контракт с нападающим Люком Гездиком, информирует официальный сайт «огоньков». Соглашение с 27-летним хоккеистом подписано на один сезон.



В прошедшем сезоне канадский нападающий выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», в составе которого сыграл 11 матчей в регулярном чемпионате-2016/17. Гездик не сумел отметиться результативными баллами, закончив сезон с показателем полезности "-2" и 12 минутами штрафного времени. Всего в НХЛ игрок провёл 147 матчей.



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