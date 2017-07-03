Филиппенко: у «Амура» будут новые приобретения, у нас много ребят на просмотре

Первый вице-президент хабаровского «Амура» Александр Филиппенко рассказал о трансферной кампании клуба. По словам функционера, у дальневосточной команды Континентальной хоккейной лиги ещё будут приобретения, ведётся работа. По мнению Филиппенко, хабаровской команде нужно укреплять линию обороны.

«У «Амура» ещё будут новые приобретения, у нас много ребят на просмотре, идёт работа. В основном надо поработать над защитной линией», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.