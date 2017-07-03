ЦСКА вернул Любимова из НХЛ, контракт рассчитан на три года

Московский клуб КХЛ ЦСКА заключил контракт с нападающим Романом Любимовым. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «армейского» коллектива. Соглашение между игроком и ЦСКА рассчитано на три года. «Армейцы» вернули хоккеиста из Национальной хоккейной лиги — из клуба «Филадельфия Флайерз». Ранее появились сведения, что клуб НХЛ предложил Любимову новый контракт.

«Филадельфия» предложила новый контракт Роману Любимову

Сезон-2016/17 стал для Любимова дебютным в НХЛ, он принял участие в 47 матчах, набрав 6 (4+2) очков. Его команда не попала в плей-офф НХЛ. Воспитанник тверского хоккея выступал в системе ЦСКА с сезона-2008/09 по сезон-2015/16. В составе «Красной Армии» Любимов стал обладателем кубка Харламова. С ЦСКА он дважды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ. Всего на уровне КХЛ Любимов набрал 48 очков в 224 матчах. Хоккеист завоевал бронзу чемпионата мира.