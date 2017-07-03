Прохоркин: я доволен, что появилось место в первых двух звеньях СКА

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от сезона-2017/18.

Кетов: покинули СКА Шипачёв и Дадонов и покинули, я не генменеджер

«Есть ли шанс занять место Шипачёва? Конечно. Можно сказать, что я доволен, но с другой стороны, мы потеряли стоящего игрока. Для себя я доволен, что появилось место в первых двух звеньях: это больше игрового времени, больше возможностей набирать очки. Для меня это огромное подспорье, чтобы работать и занимать это место. Мои ожидания… Для себя надо работать так, чтобы попадать в топ-1», – цитирует игрока «Советский спорт в Санкт-Петербурге».