Кетов: покинули СКА Шипачёв и Дадонов и покинули, я не генменеджер

3 июля СКА вышел из отпуска, и первая группа хоккеистов прошла медосмотр. Нападающий петербургских «армейцев» Евгений Кетов поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также рассказал о встрече с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Хоккеисты СКА вышли из отпуска, медосмотр будет идти 3 дня

«Накануне вечером мне позвонили и сказали, что Марадона, возможно, будет в «Хоккейном городе» и можно посмотреть, как выглядит вживую — не только по телевизору, на каких-то плакатиках, карточках. Обычный человек, немножко повзрослел, поправился. Мне его не с кем сравнивать. Первый раз вживую видел. Обычный футболист, который закончил свою карьеру. Перспективный хоккеист? Пошутили так. Было приятно его увидеть на нашей базе.

Я не генеральный менеджер. Покинули Шипачёв и Дадонов и покинули. Работа такая. У меня не болит голова по поводу того, буду ли я теперь получать больше игрового времени. Хочется самого главного — чтобы команда выигрывала. А сколько будет игрового времени — тут как всё сложится. Выиграть третий Кубок Гагарина будет сложнее, чем в два предыдущих раза? Не будем ничего загадывать. У нас есть задача, и мы будем двигаться в этом направлении. Получится или нет, но мы постараемся», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.