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А. Юдин: с Панариным будут играть все, он — будущая мегазвезда

3 июля 2017, понедельник. 17:00. Хоккей

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин поделился мнением о будущем Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».

«С Панариным будут играть все, рядом с ним будут хорошие хоккеисты. Панарин сейчас играет в стиле Малкина. Мне нравятся хоккеисты, которые умеют бросать, отдавать, видеть поле, обладают хорошим катанием. На данный момент Панарин по этим показателям идёт на мегазвезду. Поэтому Панарина сложно остановить. Главное, чтобы Панарин шёл своей дорогой на благо российского хоккея. Панарин может своей игрой поднять «Коламбус», своими нужными голами и передачами», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Коламбус Блю Джекетс Александр Юдин Артемий Панарин
Новости. Хоккей
3 июля 2017, понедельник
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