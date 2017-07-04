Р. Ротенберг: сейчас основное – ОИ-2018, уехавшие в НХЛ ребята работали достойно

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал отъезд форвардов Евгения Дадонова и Вадима Шипачёва в НХЛ, а также констатировал важность предстоящей Олимпиады.

«Отъезд Шипачёва, Дадонова? Мы хотим поблагодарить всех ребят, которые играли у нас в Санкт-Петербурге, за сборную России. Ребята отработали достойно, мы вместе побеждали. Добились результата, совместными усилиями с тренерами развили хоккеистов. Жизнь так сложилась, что они уехали.

У нас есть планы, мы строим свою историю. Сейчас самое основное – это Олимпиада. Идёт полноценная подготовка. 10 июля начинаются полноценные сборы. У главного тренера Олега Знарка будет возможность подготовить ребят, играющих в Петербурге. Физически, морально. Именно держа в уме Олимпиаду. Касательно остальных игроков, которые работают в других командах, могу сказать, что Олег Валерьевич постоянно с ними на связи. Та модель, которую пропагандирует Знарок, требует хорошего физического состояния. Приложено максимум усилий, чтобы игроки остались здесь.

Те, кто вернулся, будем с ними работать. У нас огромный потенциал, много молодых игроков. Идёт омоложение, задачи не меняются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.