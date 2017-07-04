Морозов: Радулов всегда был лидером, он способен выиграть Кубок Стэнли

Двукратный чемпион мира, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов оценил шансы Александра Радулова на победу в Кубке Стэнли в составе «Даллас Старз».

«Способен ли Радулов выиграть Кубок Стэнли с «Далласом»? Всё будет зависеть от партнёров, конечно. Один в поле не воин. В «Далласе» есть неплохие игроки, поэтому с такими партнёрами Александр на это способен. Он всегда был лидером, проявлял себя с наилучшей стороны и играл на команду. Радулов будет делать всё возможное для того, чтобы был положительный результат», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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