Епанчинцев: «Спартак» решил обойтись в Чехии без контрольных матчей

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о планах на тренировочный сбор, который стартовал в чешском Либереце.



«Точно могу сказать, что команда после отпуска в хорошем настроении. Это немаловажно. Приятно, что ребята работали в отпуске самостоятельно и готовились к тренировкам. Это видно и по результатам тех тестов, что мы провели сегодня. Хотя мы пока лишь оцениваем функциональную готовность нашей команды. Надеюсь, ни у кого проблем не возникнет. Хоккеисты на период отпуска получили индивидуальный план подготовки, и мы видим, что они этого плана придерживались.



На первом сборе хотим подтянуть функциональное и физическое состояние. Поэтому решили в Чехии обойтись без контрольных матчей — нам надо набрать хорошие кондиции. Мы постарались взять максимальное количество игроков, чтобы выстроить серьёзную работу по группам. Вечером на льду команда соберётся в полном составе, больше внимания будем уделять тактическим вопросам», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт ХК «Спартак».