Ларионов: приятно внимание со стороны СКА, но Якупов решил ещё остаться в НХЛ

Агент Игорь Ларионов прокомментировал переход форварда Наиля Якупова в клуб «Колорадо Эвеланш». Россиянин подписал однолетний контракт.



«Интерес со стороны «Колорадо» был ещё перед дедлайном. Было понятно, что мы сможем продолжить там карьеру тогда, либо уже в межсезонье. Это важный контракт для Наиля, в команде перестройка, они делают ставку на молодёжь, хотят создать быструю и мобильную команду. Не будет большого давления, чтобы хоккеисты могли проявлять себя. Они в начале пути, чтобы через 2-3 года бороться за выход в плей-офф, а потом включиться в борьбу за Кубок Стэнли. В этом плане клуб нам подходит.

Якупов заключил контракт с «Колорадо» на один год

Был небольшой разговор по поводу СКА, нам приятно внимание, но в конечном счёте сам Наиль принял решение ещё остаться», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.