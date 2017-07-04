Якупов заключил контракт с «Колорадо» на 1 год

Нападающий Наиль Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.



В прошлом сезоне Наиль выступал в составе «Сент-Луис Блюз», принял участие в 40 матчах, в которых забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 9 очков при показателе полезности «-3». «Сент-Луис Блюз» не сделал квалификационного предложения Якупову. 1 июля россиянин стал свободным агентом.

Всего на счету россиянина 292 матча в НХЛ, в которых он набрал 120 очков по системе гол+пас (53+67), а его показатель полезности составил «-91». В КХЛ Наиль выступал в сезоне-2012/13 в составе «Нефтехимика».