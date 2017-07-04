Агент Ковальчука: Илья останется в КХЛ на сезон-2017/18

Джей Гроссман, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука, заявил, что его подопечный проведёт следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге, о чём сообщает пресс-служба НХЛ.



В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом КХЛ, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых он забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27».



Ранее эта же информация появилась в «твиттере» журналиста New York Post Ларри Брукс.

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