«Вашингтон» переподписал контракт с Бураковски на 2 сезона за $ 6 млн

Руководство «Вашингтон Кэпиталз» заключило с нападающим Андре Бураковским новое двухлетнее соглашение, по которому хоккеист получит $ 6 млн, о чём генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщает пресс-службе клуба.



В прошлом сезоне Бураковски в составе «Кэпиталз» принял участие в 64 матчах НХЛ, в которых забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав 35 очков при показателе полезности «+13». В позапрошлом сезоне Андре набрал 38 очков по системе «гол+пас» (17+21) в 79 матчах.