Вратарь Берра покинул «Фрибур» и присоединится к «Анахайму»

Вратарь Рето Берра покинул швейцарскую команду «Фрибур». Об этом информирует swisshockey. Сообщается, что швейцарский голкипер присоединится к клубу НХЛ «Анахайм Дакс» и попробует пробиться в основной состав команды.

В завершившемся сезоне Берра, летом выменянный «Флоридой Пантерз» у «Колорадо Эвеланш», не сыграл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. Это его четвёртый сезон в Северной Америке, ранее он выступал за «Калгари Флэймз» и «Колорадо Эвеланш», проведя в НХЛ в общей сложности 64 матча.