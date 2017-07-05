Генменеджер «Авангарда»: Галимов отлично вписывается в концепцию Скабелки

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал переход в омскую команду форварда Анселя Галимова.

Ансель Галимов перешёл в «Авангард»

«Галимов отлично вписывается в концепцию команды, предложенную главным тренером Андреем Скабелкой. Это нападающий, который умеет и отработать в обороне, и принести пользу в атаке. Техничный, с характером, не уступающий никому в борьбе. Но главное — он абсолютно командный игрок, думающий прежде всего об успехе коллектива, а не о своей статистике. Его решения на льду всегда подчинены командным целям», — цитирует Виктора Шалаева официальный сайт омского клуба.