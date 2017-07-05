Кинэн: у «Куньлуня» нет таких звёзд, как Мозякин и Ковальчук, ровная команда

Главный тренер клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал подготовку к сезону.

«На первый сбор поедет 15 нападающих, 12 защитников, 4 голкипера, мы ожидаем серьёзную борьбу за место в составе. Мы собрали группу игроков, которые будут бороться за время на льду. Самое интересное в нашей команде — группа зрелых игроков. Это не значит, что они старые, есть достаточно опыта во всех возможных лигах: КХЛ, НХЛ, АХЛ.

У нас ровная команда, элитных игроков, как Мозякин, Зарипов, Коварж, Дадонов, Шипачёв, Ковальчук, у нас нет. Мы можем назвать ребят талантливыми, но не суперзвёздами. Есть опытные защитники. Нам очень интересно, как всё будет складываться в сезоне», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.