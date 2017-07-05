Чехия будет помогать Китаю в рамках подготовки к ОИ-2022

Чешские специалисты будут помогать Китаю в рамках подготовки к Олимпиаде 2022 года. Сотрудничество будет связано с организацией тренировочных лагерей, обменом тренерами и обменом концепциями и стратегиями, изложенными в меморандуме о взаимопонимании, подписанном двумя хоккейными ассоциациями в мае.

Ещё одна цель — руководство в создании школы хоккея в Шанхае, помощь лагерям для игроков всех возрастов в Китае, обмен идеями и знаниями, связанными со спортивной наукой, и потенциальное сотрудничество с организацией молодежных хоккейных турниров. Соглашение касается чешского клуба «Либерец» и китайского «Куньлуня».

«Одна из главных целей — добиться успеха Китая на Олимпийских играх 2022 года, а вторая цель — помочь в развитии хоккея в Китае в целом. Потенциал есть у самих китайцев. Это зависит от того, сколько времени, денег и усилий они будут вкладывать в хоккей на льду. Но я считаю, что Олимпийские игры 2022 года помогут в этом отношении», — сказал генеральный секретарь хоккейной ассоциации Чехии Мартин Урбан.

«Ассоциация хоккея с шайбой Китая предоставит полную поддержку китайским клубам, конкурирующим на международном уровне», — сказал вице-президент китайской федерации Жили Ванг.