Владимир Буре перенёс инсульт и находится в тяжёлом состоянии

66-летний тренер по физподготовке сборной Беларуси Владимир Буре находится в тяжёлом состоянии в одной из американских клиник после перенесённого им инсульта. Две недели назад он был госпитализирован в тяжёлом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас состояние чуть лучше, но продолжает оставаться тяжелым.

Владимир Буре — отец хоккеистов Павла и Валерия. С 1968 по 1977 год он завоевал четыре олимпийские медали, две медали чемпионатов мира, семь наград чемпионатов Европы по плаванию, в том числе и титул чемпиона Европы. Многократный чемпион и призёр чемпионатов СССР, обладатель ряда рекордов Союза.

Специалист работал в НХЛ. С начала 2015 года сотрудничает с ФХРБ, работал над физподготовкой не только национальной, но также молодёжной и юношеской сборных Беларуси.