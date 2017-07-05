Максим Карпов подписал со СКА контракт сроком на один год

Питерский СКА заключил контракт с нападающим Максимом Карповым. Форвард перешёл в петербургский клуб в статусе неограниченно свободного агента, соглашение рассчитано на один год. В завершившемся сезоне Карпов выступал за московское «Динамо», 42 игрока которого накануне были признаны неограниченно свободными агентами.



В КХЛ Карпов дебютировал в составе «Трактора» в сезоне-2012/13. Следующие четыре года провёл в московском «Динамо». В КХЛ провёл 311 матчей, набрал 146 (70+76) очков при показателе полезности «+67». Является финалистом розыгрыша Кубка Гагарина в составе челябинской команды.

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