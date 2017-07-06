«Баффало» назначил Пэйна ассистентом главного тренера

«Баффало Сэйбрз» объявил о назначении на должность ассистента главного тренера Дэвиса Пэйна, о чём сообщает официальный сайт клуба.



Последние пять сезонов Пэйн отработал на аналогичной должности в «Лос-Анджелес Кингз», а до этого в течение трёх лет руководил «Сент-Луис Блюз» в роли главного тренера. Начинал Пэйн свою тренерскую карьеру в 2000 году в «Пи Ди Прайд» из Хоккейной лиги Восточного побережья.



В бытность игроком Дэвис не очень много играл в НХЛ, проведя всего несколько сезонов в «Бостон Брюинз».

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