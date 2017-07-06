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Коваленко: у Корягина и Орлова тонкая ситуация, они принадлежат старому «Динамо»

6 июля 2017, четверг. 09:17. Хоккей

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение Дисциплинарного комитета КХЛ присвоить 42 игрокам из системы АНО «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов. Несколько хоккеистов уже нашли себе новые клубы.

«Решение ДК КХЛ считаем законным и справедливым. Сработали те нормы, на включении которых в регламент КХЛ в своё время настаивала наша организация. 15 членов профсоюза из фарм-клуба ВХЛ и девять — из московского „Динамо“ признаны неограниченно свободными агентами. Еще 18 хоккеистов обращались в лигу через агентов. Итого освобождены 42 хоккеиста.

Ситуация с запретом на тренировки для Корягина и Орлова? Здесь не казус, а достаточно тонкая юридическая ситуация. Дело в том, что прошлый сезон они провели в „Ладе“ и „Югре“, никаких долгов у АНО „Динамо“ перед ними нет, поэтому КХЛ не имела возможности присвоить им новый статус. Так что на данном этапе права на Корягина и Орлова принадлежат старому „Динамо“. Кстати, в точно таком же подвешенном состоянии оказались и несколько игроков, права на которых принадлежат АНО „Динамо“ и которые прошедший сезон провели в Северной Америке. Ребята хотят вернуться в КХЛ, договорились здесь о контрактах, но в нынешней ситуации их статус никак не определён. Это уже следующий этап разбирательства, к которому готовимся», — цитирует Коваленко Russia-Hockey. ru.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва Андрей Коваленко
Новости. Хоккей
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