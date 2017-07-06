«Торпедо» обменяло нападающего Макмиллана в рижское «Динамо»

Нижегородское «Торпедо» обменяло нападающего Брендона Макмиллана в рижское «Динамо», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Взамен команда Петериса Скудры получила денежную компенсацию.



В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист выступал за «Медвешчак» и «Торпедо», проведя в общей сложности 55 матчей. Всего Макмиллан набрал 24 (14+10) результативных балла при показателе полезности "-3" и 66 минутах штрафного времени, проводя на льду в среднем около 17 минут за матч.

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