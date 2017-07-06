Дыбаль: бюджет «Авангарда» на 6-м месте в КХЛ, не намерены снижать этот уровень

Член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль рассказал о планах компании по финансированию омского «Авангарда».



«Авангард» полностью финансируется «Газпром нефтью» и получает от нас достаточное финансирование для достижения высоких результатов. Бюджет клуба на 6-7-м месте в КХЛ, и мы намерены не снижать этот уровень в дальнейшем. К сожалению, больше никто не финансирует ни команду КХЛ, ни «молодёжку», ни хоккейную школу. Руководство клуба не раз обращалось к местным компаниям за помощью детской школе, но никто ничем не помог. Клуб предлагал даже оказывать помощь детской школе не деньгами, а предоставляя напрямую товары и услуги. Но никто ничем не помог. Как обычно, одни разговоры», — сказал Дыбаль.

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