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Гуськов: Якупов может получить место в составе и стать лидером «Колорадо»

6 июля 2017, четверг. 13:17. Хоккей

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о перспективах Наиля Якупова в «Колорадо».

«Наилю всего 23 года — это такой возраст, который позволяет в любой момент великолепно отыграть сезон и тем самым заявить о себе. Возможно, смена обстановки положительно повлияет на его игру, и не важно, на сколько сезонов Наиль подписал контракт, факт остаётся фактом, что Якупов нужен НХЛ, и «Колорадо» проявил к нему интерес, этого достаточно. Не нужно смотреть на количество лет, которые он должен отыграть по контракту. Сложно сказать, станет ли Якупов сразу лидером команды, но то, что команда плохо отыграла прошедший сезон, даёт повод надеяться, что Якупов получит место в составе, после чего сможет проявить себя и попытается стать лидером команды. Я думаю, это реально», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо», «Динамо» теряет игроков, а Григоренко покинул «Автомобилист» — в итогах дня.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Александр Гуськов Наиль Якупов
Новости. Хоккей
6 июля 2017, четверг
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