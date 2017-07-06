Гуськов: Якупов может получить место в составе и стать лидером «Колорадо»

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал о перспективах Наиля Якупова в «Колорадо».



«Наилю всего 23 года — это такой возраст, который позволяет в любой момент великолепно отыграть сезон и тем самым заявить о себе. Возможно, смена обстановки положительно повлияет на его игру, и не важно, на сколько сезонов Наиль подписал контракт, факт остаётся фактом, что Якупов нужен НХЛ, и «Колорадо» проявил к нему интерес, этого достаточно. Не нужно смотреть на количество лет, которые он должен отыграть по контракту. Сложно сказать, станет ли Якупов сразу лидером команды, но то, что команда плохо отыграла прошедший сезон, даёт повод надеяться, что Якупов получит место в составе, после чего сможет проявить себя и попытается стать лидером команды. Я думаю, это реально», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Якупов — в «Колорадо», а 42 хоккеиста «Динамо» стали свободными агентами Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо», «Динамо» теряет игроков, а Григоренко покинул «Автомобилист» — в итогах дня.