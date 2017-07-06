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Озолиньш: мне нравится тренировать, но быть игроком значительно легче

6 июля 2017, четверг. 14:28. Хоккей

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился мнением о комплектации латвийской команды.

«В целом я доволен комплектацией „Динамо“. Пока к нам не присоединилась только часть легионеров. Безусловно, игрокам из Северной Америки может понадобиться некоторое время на адаптацию.

Мне нравится тренировать, но быть игроком значительно легче. Сейчас приходится обращать внимание на большое количество мелких нюансов, но мои помощники облегчают мне работу», — приводит слова Озолиньша Sportacentrs.

Белов поднялся на вулкан, а Гончаров съездил на сельскую дискотеку
Панин катался на сёрфе, Шестёркин занимался в Риге, Гавриков покорял Манхэттен, а Гончаров гонял по селу — в обзоре аккаунтов игроков КХЛ.
Источник: Sportacentrs Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Рига Сандис Озолиньш
Новости. Хоккей
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