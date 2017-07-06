Озолиньш: мне нравится тренировать, но быть игроком значительно легче

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился мнением о комплектации латвийской команды.



«В целом я доволен комплектацией „Динамо“. Пока к нам не присоединилась только часть легионеров. Безусловно, игрокам из Северной Америки может понадобиться некоторое время на адаптацию.



Мне нравится тренировать, но быть игроком значительно легче. Сейчас приходится обращать внимание на большое количество мелких нюансов, но мои помощники облегчают мне работу», — приводит слова Озолиньша Sportacentrs.

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