Пашков: Уфа поменяла шило на мыло, в «СЮ» 2 голкипера номер полтора

Олимпийский чемпион Александр Пашков порассуждал на тему изменений во вратарских бригадах команд КХЛ.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».

«Вратарская революция состоялась в Уфе: бригаду Сведберг — Гаврилов заменила бригада Скривенс — Кареев. Уфа поменяла шило на мыло. Привыкли поругивать Сведберга, но в плей-офф каждый год демонстрировал неплохой уровень. В Скривенса с его рискованной манерой игры не верю, не случайно не востребован в НХЛ. В отличие от Сведберга, который отправился в «Миннесоту». Не нужно недооценивать Гаврилова. Нет громкого имени, но он хорошо вписывался в роль второго вратаря. И Скривенс, и Кареев — голкиперы номер полтора. Учитывая очень тяжёлый контракт североамериканца и непонятную любовь «Салавата» к легионерам, играть в основном будет он, а Кареев — терять время. Драгоценное в его возрасте время.

В Нижнекамске в линии Ежов — Макаров баланс виден лучше. Ежов явно пересидел в СКА — и навёрстывает упущенное в клубах второго эшелона. Макаров — вратарь на вырост, были хорошие отрезки в «Куньлуне», он не даст Ежову расслабиться.

Интересно, как после двух-трёх очень средних сезонов в ЦСКА и «Ак Барсе» проявит себя в «Торпедо» Галимов. Не удивлюсь, если ему удастся перезагрузить карьеру, школа есть. Многое зависит от настроений Скудры. Удивил Нижний, который не смог удержать Проскурякова. «Югра» сделала сильный ход, сумев его перехватить. Не удивлюсь, если в «Югре» он проведёт под 50 матчей и продолжит свой рост. Я верю в этого голкипера.

Не понял решения ЦСКА, который сделал шведскую рокировку и заменил Фаста на Юханссона. Сорокин уже заслужил место первого номера, но ему вновь предложили играть под шведским давлением. Жду конкуренции на грани фола в «Ладе». Там новая линия Лазушин — Иванников, для обоих это последний шанс состояться в КХЛ в роли первого номера. Острое соперничество намечается и в «Магнитке» между ветераном Кошечкиным и юным Самсоновым. Остаётся сверхконкурентной армейская линия Коскинен — Шестёркин. В воротах КХЛ интриг будет много», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.